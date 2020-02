08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,32 Prozent höher indiziert. Alle 20 SMI-Aktien sind positiv.

Der Genussschein von Roche schneidet dabei mit einem Plus von 0,44 Prozent am besten ab. Bereits in vier Monaten will die US-Zulassungsbehörde FDA über den Antrag von Roche für sein Immuntherapeutikum Tecentriq eine Entscheidung treffen, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Am breiten Markt fallen die Aktien von Clariant und Valora mit einem Plus von 1,3 Prozent auf.

Börsianer werden aufmerksam verfolgen, ob nach Apple auch andere Grosskonzerne wegen der Coronavirus-Epidemie in China ihre Geschäftsziele senken oder sich im Rahmen der Vorlage ihrer Zahlen vorsichtig zu den Aussichten äusseren.

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel spürbar gestiegen. Händler nannten neue Angebotsrisiken als Grund für den Anstieg. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,17 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 45 Cent auf 52,50 Dollar.

Am Markt wurden vor allem zwei Gründe für die höheren Erdölpreise genannt. Zum einen wurde auf US-Sanktionen gegen ein Tochterunternehmen des russischen Öl-Riesen Rosneft verwiesen. Das Unternehmen namens Rosneft Trading soll dem venezolanischen Regime von Nicolas Maduro beim Ölexport geholfen haben. Die USA liegen mit dem Regime im Clinch und unterstützen die Ablösung Maduros.

Darüber hinaus wurde auf die zunehmend angespannte Lage in dem Bürgerkriegsland Libyen verwiesen. Die Ölförderung in dem nordafrikanischen Staat wird seit langem durch die kriegerischen Auseinandersetzungen belastet. Hinzu kommt in jüngster Zeit eine Blockade wichtiger Häfen durch Truppen des Militärmachthabers Chalifa Haftar.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,94 Prozent höher bei 23'412 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1675 Punkten.

Nach der Umsatzwarnung von Apple am Vortag in den USA und nachfolgenden Kursverlusten legten Zulieferer wie Murata zu. Investoren zeigten sich jedoch weiter besorgt, dass die Coronavirus-Epidemie der japanischen Wirtschaft einen zusätzlichen Schlag versetzen könnte nach der jüngsten Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Die Börse in Shanghai lag faktisch unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,1 Prozent.

-Hong Kong, South Korea stocks ⬇

-Japan stocks ⬆

-China fixes yuan reference rate weaker than 7 per U.S. dollar

-Oil ⬇ to $52

-Euro trading near its weakest level since 2017

-Gold ⬆https://t.co/NRXYBNiStU pic.twitter.com/VFL6pmyeaL — Bloomberg (@business) February 19, 2020

06:10

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 110,06 Yen und legte ebenfalls 0,2 Prozent auf 7,0052 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9833 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0798 Dollar und zog auch um 0,1 Prozent auf 1,0620 Franken an.

04:00

Ein pessimistischer Ausblick von Apple hatte US-Anlegern die Laune am Dienstag verdorben. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent tiefer auf 29'232 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte zuletzt kaum verändert bei 9732 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3370 Punkte ein. In Frankfurt ging der Dax 0,8 Prozent tiefer auf 13.681 Punkten aus dem Handel.

