Zudem blieben die Umsätze am Markt niedrig. Wichtige Handelsplätze wie New York und London starteten mit einem Feiertag in das neue Jahr. "So richtig geht dieses Börsenjahr 2023 erst morgen los", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Auch Rohstoffe wie etwa Öl, wurden am 2. Januar nicht gehandelt.