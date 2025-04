Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel also mehrheitlich fester. Händler sprechen von einer leichten technischen Erholung nach den starken Verlusten der vergangenen Handelstage. Wie stark diese am Ende ausfallen wird, müsse sich erst zeigen. Denn die Zollprobleme seien ungelöst und die Volatilität am Markt dürfte weiterhin erhöht bleiben. Und solange diese so hoch sei, gebe es wenig Gründe für allzu viel Optimismus, heisst es weiter.