Die Anteilsscheine von Curevac wurden von einer Übernahmeofferte von Biontech um 38 Prozent auf 5,60 US-Dollar hochgetrieben. Die beiden Unternehmen, deren Anteilsscheine in New York hauptgelistet sind, stehen damit vor einem deutsch-deutschen Pharmadeal. Der Mainzer Pharmahersteller will für den Tübinger Konkurrenten rund 5,46 Dollar zahlen, um sein Geschäft im Bereich Krebsimmuntherapie voranzubringen. Für Biontech war dies aber kein grösserer Kurstreiber: Die Aktien rutschten mit einem halben Prozent ins Minus.