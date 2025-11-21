Anleger agieren angesichts der schwelenden Sorge vor zu hohen Bewertungen von KI-Konzernen wie Nvidia und ungewissen Zinsaussichten verhalten. Aktien von Nvidia standen 1,5 Prozent im Minus, nachdem sie bereits am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt 3,2 Prozent tiefer geschlossen hatten. Papiere der Google-Mutter Alphabet gewannen hingegen drei Prozent. «Die Bewertungen sind überzogen, und einige Investoren haben den Ausstieg im Blick. Die Erwartungen an das Thema KI sind sehr hoch», sagte John Campbell von Allspring Global Investments. Anleger sind zudem verunsichert, ob der Zinssenkungszyklus der US-Notenbank anhält oder im Dezember gestoppt wird. Die Präsidentin des Notenbankbezirks Dallas, Lorie Logan, sprach sich am Freitag dafür aus, den Leitzins «eine Zeit lang» beizubehalten.