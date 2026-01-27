13:30
Die US-Futures notieren vor dem Start uneinheitlich:
+++
13:00
Am Dienstagmorgen notiert das Dollar/Franken-Paar zum Vorabend praktisch unverändert bei 0,7765. Im Tief am Montagnachmittag war das Paar bis auf 0,7731 gefallen und hatte sich dann leicht erholt. Auch gegenüber dem Euro tendiert der Franken seitwärts, das Euro/Franken-Paar steht zurzeit bei 0,9226 (Vorabend 0,9221, Tiefpunkt Montagmorgen 0,9196). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt, aktuell notiert das Paar bei 1,1882.
+++
12:30
Die anrollende Bilanzflut hat Europas Aktienanleger am Dienstag in den Wartemodus schalten lassen. Der Dax notierte gegen Mittag leicht tiefer bei 24.904 Zählern, nachdem er zuvor kurz über die 25.000 Punkte gelugt hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,14 Prozent auf 5.966,33 Punkte zu. Ausserhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,49 Prozent auf 10.198,10 Zähler.
Stärkster Sektor waren die Banken. Der Branchenindex Stoxx 600 Banks erreichte den höchsten Stand seit 2008. Er setzte damit den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Auch Versicherer waren gefragt und erholten sich so von ihrer jüngsten Schwäche.
+++
11:50
Der SMI gewinnt gegen Mittag 0,39 Prozent hinzu auf 13'193,62 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI steigt um 0,40 Prozent auf 2136,37 und der breite SPI legt ebenfalls um 0,40 Prozent auf 18'261,41 Zähler zu. Im SLI haben die Gewinner (22) dabei zahlenmässig klar die Nase vorn. Acht Titel geben nach.
Allerdings hat der anfängliche Schwung bis am späten Vormittag etwas nachgelassen. Die Stimmung bleibt jedoch angesichts geopolitischer Risiken und der US-Handelspolitik vorsichtig. Die Anleger würden im Vorfeld der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank in Deckung bleiben, heisst es am Markt.
Die grosse Mehrheit der Marktbeobachter geht davon aus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in dieser Woche unverändert belässt. Gleichzeitig könnte sich jedoch eine Vorentscheidung über die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell abzeichnen. Belastend wirken zudem die anhaltenden Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik sowie das Risiko eines erneuten Regierungsstillstands in den USA. Auf Unternehmensseite startet mit Apple, Meta, Microsoft und Tesla eine Reihe von US-Schwergewichten in die Berichtssaison. Hierzulande legt mit Logitech am Dienstag nachbörslich das erste von insgesamt fünf SMI-Unternehmen Zahlen vor, gefolgt von Lonza, ABB, Givaudan und Roche in den kommenden zwei Tagen.
Deutlich im Plus liegen Finanzwerte wie Julius Bär (+2,0 Prozent) und Partners Group (+1,5 Prozent). Derweil bewegen sich die Aktien der Grossbank UBS (+0,4 Prozent) in etwa mit dem Markt.
Als Stützen für den Markt erweisen sich auch die Pharmariesen Roche und Novartis (beide +0,4 Prozent). Neben einer Branchenstudie der Citigroup, in der beide Titel mit «Buy» wieder aufgenommen wurden, sorgen bei Roche zudem positive Studienergebnisse zu einem Wirkstoffkandidaten gegen starkes Übergewicht für Auftrieb. Darüber hinaus erwarten Analysten, dass der Pharmakonzern im vergangenen Geschäftsjahr im Rahmen der eigenen Zielsetzung gewachsen ist.
Gefragt sich zudem ABB (+1,5 Prozent), die von einer Hochstufung auf «Buy» durch Kepler Cheuvreux profitieren. Wenn der Konzern am Donnerstab sein Zahlen vorlegt, wird er dies das erste Mal in der neuen Konzernaufstellung tun - also ohne die verkaufte Robotics-Sparte. ABB besteht nun aus den Sparten Electrification, Motion und Automation. Tendenziell gehen die Experten davon aus, dass ABB auch im vierten Quartal Rückenwind vom Rechenzentren-Boom und einer gestiegenen Nachfrage der Versorger hatte, während das Geschäft im chinesischen Wohnimmobilienmarkt erneut geschwächelt haben dürfte.
Geschlossen fester notieren auch die Versicherer. So gewinnen Swiss Life, Swiss Re, Zurich und Helvetia Baloise bis zu 1,1 Prozent hinzu. Sie machen damit einen Teil ihrer jüngsten Schwäche wieder wett.
Am Tabellenende stehen hingegen Sonova (-2,6 Prozent), wo Marktteilnehmer auf mögliche Gewinnmitnahmen nach der soliden Kursentwicklung seit Jahresbeginn verweisen.
Überdurchschnittliche Gewinne verzeichnen zudem Titel aus dem Halbleitersektor. So legen unter den Blue Chips VAT um 1,1 Prozent zu. In der zweiten Reihe verteuern sich Comet (+4,2 Prozent) und Inficon (+1,1 Prozent) ebenfalls überdurchschnittlich, nachdem sich die Anzeichen für eine Erholung des Sektors weiter vermehren.
Mit regelrechten Kurssprüngen stechen derweil Siegfried (+10,6 Prozent) hervor. Der Pharmazulieferer hatte die Übernahme von drei Produktionsstandorten für Wirkstoffe in den USA und Australien bekannt gegeben.
Auch Gurit, deren Aktien um 12,5 Prozent nach oben springen, stehen im Fokus. Die Zürcher Kantonalbank verweist in einer Studie auf deutliche Fortschritte bei der Restrukturierung und stuft die Titel gleich doppelt hoch.
Zu den grössten Verlierern zählen hingegen Meier Tobler (-8,5 Prozent), nachdem das Haustechnikunternehmen enttäuschende Vorabzahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht hatte.
+++
11:30
Angetrieben wird die Nachfrage um das Edelmetall von der Sorge über die unberechenbare Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump.
+++
11:00
Das Handelsabkommen zwischen Indien und dem wichtigen EU-Absatzmarkt treibt die Aktien indischer Textilhersteller an. Die Papiere von Welspun Living, Indo Count Industries und KPR Mill steigen zwischen zwei und 6,3 Prozent. Der Pakt soll Zölle auf mehr als 96 Prozent der gehandelten Waren abschaffen oder senken.
Den Analysten von PhillipCapital zufolge ist der Deal insbesondere für indische Heimtextilien- und Bekleidungshersteller von erheblicher Bedeutung und dürfte für faire Wettbewerbsbedingungen für Exporteure sorgen.
+++
10:30
Der Haustechnikspezialist hat im vergangenen Geschäftsjahr bei einem stabilen Umsatz weniger Gewinn erzielt. Das Unternehmen will aber trotzdem eine Dividende auf Vorjahreshöhe ausschütten.
+++
10:00
Der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports wird für 1,51 Milliarden Euro grösster Aktionär beim deutschen Rivalen. Anta ist Eigentümer diverser Sportmarken wie Fila und Jack Wolfskin. «Antas starke Führung nach Übernahmen und ihre operative Stärke haben uns auch Vertrauen in die Wiederbelebung des Puma-Geschäfts in der Zukunft gegeben», sagten die Analysten der Citigroup in einer Research Note.
+++
09:30
Unterstützung erhält der Markt von den Pharmariesen Roche (+0,9 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent). Neben einer Branchenstudie von der Citigroup, in der die beiden Pharmakonzerne mit «Buy» wieder aufgenommen werden, hat Roche positive Ergebnisse zu seinem Forschungskandidaten gegen starkes Übergewicht veröffentlicht.
In den hinteren Reihen legen die Siegfried-Aktien (+9,1 Prozent) deutlich zu. Der Pharmazulieferer hatte die Übernahme von insgesamt drei Produktionsstandorten für Arzneimittelwirkstoffe in den USA und Australien vermeldet. Gurit (+3,5 Prozent) profitiert derweil von einer doppelten Hochstufung durch die ZKB.
+++
09:00
Unterstützung kommt von den insgesamt festeren Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street hatte am Montag im Plus geschlossen und auch in Asien ziehen die Kurse überwiegend an. Dennoch bleibe die Stimmung am Markt wegen der geopolitischen Risiken und der US-Handelspolitik gedrückt, sodass mögliche Gewinne eher als Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste zu werten seien.
In Sachen Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump nun Südkorea mit höheren Zöllen gedroht. Zur Begründung hiess es, Südkorea halte sich nicht an das Handelsabkommen. In diesem Umfeld setzen Investoren weiter auf sichere Häfen. Entsprechend notieren Gold und Silber weiter nahe dem Rekordniveau vom Vortag.
Börsianern stehen ereignisreiche Tage bevor. Vor allem ab dem morgigen Mittwoch stehen mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie den Zahlen von Meta, Tesla und Microsoft aus den Reihen der 'Magnificent 7' hochrangige Daten an. Auch hierzulande läuft der Berichtsmotor mit unter anderem den drei SMI-Werten ABB, Roche und Givaudan, die am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen werden.
+++
08:30
Am Dienstagmorgen notiert das Dollar/Franken-Paar bei 0,7775 nachdem es am Vorabend zu 0,7763 gehandelt wurde. Im Tief am Montagnachmittag war das Paar bis auf 0,7731 gefallen. Auch gegenüber dem Euro gab der Franken in der Nacht etwas nach, das Euro/Franken-Paar steht zur Zeit bei 0,9232 (Vorabend 0,9221, Tiefpunkt Montagmorgen 0,9196)). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in der Nacht nur wenig bewegt, akztuell notiert das Paar bei 1,1874.
+++
08:00
Die beiden Schwergewichte Roche und Novartis verzeichnen die höchsten Zuwächse mit 0,66, respektive 0,8 Prozent. Beide profitieren von einer Neuabdeckung und hohen Kurszielen durch Citigroup. Roche hat zudem positive Ergebnisse zu seinem Forschungskandidaten gegen starkes Übergewicht veröffentlicht.
Der Blick der Märkte richtet sich derzeit auf die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt. Beobachter rechnen nicht damit, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Dennoch könnte das Treffen Impulse liefern, da möglicherweise erste Hinweise oder sogar eine Ankündigung zur künftigen Besetzung des Fed-Vorsitzes erfolgen könnten.
+++
07:20
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
Eine Gruppe von Schweizer Aktien hat trotz immer wieder neu aufkommender Verunsicherung an den Märkten einen Rekordstand erreicht. Geht es weiter aufwärts?
+++
06:30
Am Schweizer Markt dürfte am Dienstag Logitech im Fokus stehen. Der Computerzubehörhersteller veröffentlicht heute nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal.
Das dritte Geschäftsquartal ist für Logitech traditionell das umsatzstärkste und damit wichtigste Jahresviertel. Denn in diesen Zeitraum fallen sowohl die «Black Week» als auch das Weihnachtsgeschäft. Analysten setzen darauf, dass trotz der etwas gedämpften Konsumstimmung in den USA die Zahlen dank der starken Marke und den Marktanteilsgewinnen gut ausfallen werden.
Gemäss einer AWP-Umfrage unter acht Analysten wird im Schnitt ein Umsatz von 1,404 Milliarden US-Dollar erwartet. Das entspricht einem Umsatzplus zu konstanten Wechselkursen von 1 bis 4 Prozent. Der Non-GAAP EBIT (Betriebsgewinn) soll bei 283,3 Millionen Dollar liegen. Der Non-GAAP-Reingewinn wird gemäss der Durchschnittschätzung bei 254,7 Millionen Dollar
+++
06:10
+++
04:00
Die Hoffnung auf starke Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen hat den asiatischen Börsen am Dienstag Auftrieb gegeben. Überschattet wurde die Stimmung jedoch von neuen US-Zöllen gegen Südkorea, die Präsident Donald Trump am späten Montag ankündigte. Zur Begründung hiess es, Südkorea halte sich nicht an das Handelsabkommen. Die Zölle auf Importe wie Autos, Holz und Pharmazeutika sollen auf 25 Prozent steigen. Dennoch machten die Märkte ihre anfänglichen Verluste wett. Der südkoreanische Kospi-Index notierte zuletzt 0,8 Prozent fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 53.123,24 Punkte zu. Die chinesischen Börsen zeigten sich wenig verändert.
+++
03:00
+++
03:00
Die Unsicherheit durch die neuen Zölle trieb Anleger in sichere Häfen. Der Goldpreis kletterte um ein Prozent auf 5066 Dollar je Feinunze. Silber verteuerte sich sogar um 6,4 Prozent auf 110,60 Dollar je Unze. Die Ölpreise gaben dagegen leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 65,14 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,6 Prozent schwächer bei 60,26 Dollar.
+++
02:00
Der Leitindex Dow Jones schloss am Montag mit 49.412,40 Punkten und damit 0,64 Prozent höher als vor dem Wochenende. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,42 Prozent auf 25.713,20 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um ein halbes Prozent auf 6.950,23 Punkte aufwärts.
In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.
Am Markt diskutiert wird zu Wochenbeginn auch die Möglichkeit einer erneuten teilweisen Schliessung der US-Regierungsgeschäfte. Denn die Demokraten im Senat bestehen darauf, dass die Finanzierung des Heimatschutzministeriums ausgesetzt wird, bis sich der Kongress auf neue Leitlinien für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze einigen kann. Zuvor hatten ICE-Beamte in diesem Jahr in Minnesota zwei US-Bürger getötet.
Vorne im Dow Jones waren die Aktien des Netzwerkwerk- und IT-Spezialisten Cisco . Sie versuchten mit einem Kursplus von mehr als drei Prozent den Ausbruch nach oben aus der jüngsten, seit Mitte Dezember laufenden Konsolidierung. Gefragt waren auch die Papiere des iPhone-Konzerns Apple. Sie legten um knapp drei Prozent zu.
Die Goldpreisrally brachte zum Wochenstart die Aktien von Minenbetreibern zum Strahlen. Newmont stiegen um 1,3 Prozent, Barrick Mining um 3,1 Prozent. USA Rare Earth beflügelte die Aussicht auf eine mögliche Regierungsbeteiligung zusätzlich. Die Aktien schossen um mehr als 20 Prozent nach oben. Der Firma zufolge strebt die US-Regierung im Rahmen eines 1,6 Milliarden Dollar schweren Fremd- und Eigenkapital-Investitionspakets eine 10-prozentige Beteiligung an.
Der Pharmakonzern Merck & Co beendete derweil laut einem Bericht des «Wall Street Journal» Gespräche zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines . Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf einen Kaufpreis einigen können, hiess es. Der Kurs der Anteilsscheine von Revolution Medicines brach um 17 Prozent ein. Die Merck-Papiere fielen um 0,7 Prozent.
Um eineinhalb Prozent nach unten ging es für Boeing-Aktien. Die Papiere des Flugzeugbauers- und Rüstungskonzerns waren zuletzt auch sehr stark gelaufen, sodass einige kurzfristig orientierte Anleger wohl erst einmal Gewinne realisierten.
Die Intel-Aktien fielen weiter von ihrem Mehrjahreshoch zurück, und zwar um 5,7 Prozent. Das lange Zeit kriselnde Unternehmen hatte in der vergangenen Woche die Erwartungen der Anleger mit einem Geschäftsausblick enttäuscht. So hatte sich der Kurs zuvor seit Mitte September in etwa verdoppelt. Das Unternehmen kann die Nachfrage nach Server-Chips für KI-Anwendungen nicht bedienen, da bei der Produktion mit der neuen Prozessorarchitektur «Intel A18» die Ausbeute noch nicht hoch genug ist, wie Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank erklärt.