Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag nachgegeben. Der eskalierende Konflikt am Golf trieb die Ölpreise in die Höhe und schürte Inflationsängste. Das US-Militär flog den neunten Tag in Folge Luftangriffe auf Ziele im Iran, der seinerseits Ziele ‌in der ⁠Region angriff. Der sprunghafte Anstieg der Energiepreise hat die Inflationssorgen neu entfacht, obwohl die US-Verbraucherpreise in der vergangenen Woche überraschend niedrig ⁠ausgefallen waren. «Unsere Prognose geht davon aus, dass die Fed erst 2027 allmählich auf Zinserhöhungen umschwenkt; die Risiken verschieben sich jedoch in Richtung eines früher als erwarteten ‌Zinsschritts», sagte Bruce Kasman, Chefvolkswirt bei JPMorgan. Er verwies auf eine zuletzt restriktivere Rhetorik der ‌US-Notenbank. Zudem dürfte der jüngste Ölpreissprung der Europäischen Zentralbank (EZB) Sorgen bereiten. Die ​EZB kommt am Donnerstag zusammen und wird den Leitzins nach der Erhöhung im Juni voraussichtlich bei 2,25 Prozent belassen.