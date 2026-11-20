Die Ölmärkte steuern ‌auf die ⁠dritte Woche mit sinkenden Preisen zu. Grund dafür sind starke Exporte ⁠aus dem Nahen Osten. Sie wogen schwerer als erneute Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien und ‌Berichte über Störungen des Tankerverkehrs in der Strasse ‌von Hormus. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und ​US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund zwei Prozent auf 90,28 und 81,55 Dollar je Fass (159 Liter). Die Rohöllieferungen durch die Strasse von Hormus haben wieder in etwa das Vorkriegsniveau erreicht. Zudem hofften viele ‌auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, solange beide Seiten miteinander reden, sagte Aldo Spanjer, Rohstoffstratege bei BNP Paribas. Der Experte rechnet jedoch ​mit einem erneuten Anstieg der Ölpreise. «Ich gehöre nicht zu ​denen, die glauben, dass der Konflikt vorbei ​ist.» Vor Beginn des von den USA und Israel begonnenen Krieges gegen den Iran Ende ‌Februar hatte Brent noch rund 70 Dollar gekostet - rund 20 Prozent weniger als derzeit.