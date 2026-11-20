16:05
Der Index der Technologiebörse Nasdaq fällt um ein Prozent auf 23'622 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert 0,4 Prozent höher bei 49'339 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 7154 Zähler.
Die Papiere von Anthropic fielen einen Tag nach ihrem spektakulären Nasdaq-Debüt um rund neun Prozent. Das für sein KI-Modell «Claude» bekannte Unternehmen nahm am Donnerstag mit der Emission die Rekordsumme von 81,3 Milliarden Dollar ein und stellte damit Elon Musks SpaceX in den Schatten.
Der Börsengang und die Quartalszahlen von Nvidia in dieser Woche galten als wichtiger Test, ob das angeschlagene Vertrauen der Investoren in den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) zurückkehren würde. Weder das eine noch das andere konnte jedoch die Begeisterung der Anleger neu entfachen.
«Der Börsengang hat gezeigt, dass die Nachfrage nach KI-Anlagen weiterhin stark ist, aber das reichte nicht aus, um die Bedenken wegen überhöhter Bewertungen, der Rentabilität und der Nachhaltigkeit der Investitionsausgaben auszuräumen», sagte Daniela Hathorn, Marktanalystin bei Capital.com.
Anleger fürchten zudem eine strengere Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Nach wie vor belastet auch der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang. Die Aktien von Nvidia verloren 4,7 Prozent und notierten so niedrig wie seit Juni 2025 nicht mehr. Zudem standen sie vor der längsten wöchentlichen Verlustserie seit 2008.
Andere Chipwerte wie Advanced Micro Devices (AMD), Marvell und Micron sackten um jeweils mehr als fünf Prozent ab. Die Papiere der Cloud-Anbieter CoreWeave und Nebius verloren jeweils mehr als sieben Prozent. Betreiber von Rechenzentren wie IREN, Applied Digital und Core Scientific verbilligten sich zwischen sechs und neun Prozent.
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15:45
Der Nasdaq fällt zum Handelsstart um 1,3 Prozent, der Dow Jones gibt 0,1 Prozent nach.
Börsenneuling Anthropic startet den Handel mit einem Minus von 9 Prozent.
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14:56
Die Talfahrt an den Aktienmärkten hat sich am Freitagnachmittag verschärft. Anleger warfen vor allem Papiere aus dem KI-Sektor aus den Depots. Der Dax fiel erstmals seit Anfang Oktober wieder unter die Marke von 25'000 Punkten und notierte 2,5 Prozent schwächer bei 24'822 Punkten. Die Nervosität der Anleger spiegelte sich auch in einem deutlichen Anstieg der Volatilitäts-Indizes für Dax und EuroStoxx50E. Die US-Futures lagen zwischen 0,5 und 1,9 Prozent im Minus. Die Anthropic-Aktie verlor vorbörslich neun Prozent auf 88,45 Dollar. Der Ausgabepreis hatte bei 83 Dollar gelegen.
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14:18
Entgegen allen Hoffnungen hat der Rekord-Börsengang des KI-Riesen Anthropic am Vortag die Misere von Technologieaktien nicht beenden können. Im Gegenteil: Der Ausverkauf dürfte auch am Freitag an der Wall Street weitergehen.
Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 rund 70 Minuten vor dem Auftakt auf 26'067 Punkte und damit nochmals 1,7 Prozent tiefer als tags zuvor. Damit steuert der Index auf ein Tief seit April sowie auf einen Wochenverlust von fast 7 Prozent zu.
Nachdem der Aktienkurs von Anthropic am Vortag schon deutlich unter dem Tageshoch, allerdings immer noch rund 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar geschlossen hatte, zeichnen sich zum Wochenschluss weitere Verluste ab. Im vorbörslichen US-Handel wechselten die Papiere zuletzt für rund 88 Dollar den Besitzer - ein Minus von fast 10 Prozent.
Abgesehen von der allgemeinen Marktschwäche trübte Apple die Stimmung der Anthropic-Anleger. Der iPhone-Konzern entwickelt einen eigenen autonomen KI-Agenten, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann. Damit strebt der Konzern den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an, auf dem bereits Unternehmen wie Anthropic, OpenAI, Meta und andere aktiv sind. Entgegen dem Markttrend notierte Apple vorbörslich denn auch leicht in der Gewinnzone, während es für den Meta-Kurs um mehr als 3 Prozent nach unten ging.
«Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt», erklärt Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.
So gilt eine weitere Leitzinserhöhung in den USA im Dezember im Grunde als ausgemachte Sache. Am Markt wird aktuell mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet, doch der US-Notenbanker Christopher Waller hatte zuletzt bereits auf eine Erhöhung um 0,50 Punkte gedrängt, wie zur Wochenmitte aus dem Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung hervorgegangen war.
Höhere Zinsen bedeuten höhere Finanzierungskosten - und die können viele Unternehmen über kurz oder lang belasten. Denn viele KI-Investitionen werden auf Pump finanziert.
Klassische Branchen und eher defensive Werte halten sich derzeit in der Tendenz denn auch besser als Tech-Aktien. So taxierte IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial auf 48'970 Punkte und damit lediglich 0,3 Prozent im Minus. Gleichwohl würde auch der Dow damit auf Wochensicht um mehr als sechs Prozent nachgeben.
Die Aktien des Krankenversicherungs- und Gesundheitsunternehmens Humana sowie die des Krankenversicherers UnitedHealth profitierten mit Kursgewinnen von gut 2 Prozent sowie von gut 1 Prozent von einem positiven Kommentar der Analysten von TD Cowen.
Einen Kursrutsch um 7 Prozent gab es bei den Aktien von Intuit, nachdem das Software-Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt hatte. Ross Stores sackten um gut 5 Prozent ab. Der Discount-Einzelhändler blieb angesichts hoher Kosten mit seinem Ausblick für das Schlussquartal hinter den Erwartungen zurück.
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13:58
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13:44
Ein überraschend starker Quartalsgewinn gibt den Aktien des US-Modekonzerns Gap Auftrieb. Die Papiere legen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp drei Prozent zu. Im dritten Quartal verdiente Gap bereinigt 82 Cent je Aktie. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit 78 Cent gerechnet. Gap bemüht sich, seine grösste Marke Old Navy wiederzubeleben. Deren Umsatz auf vergleichbarer Fläche blieb stabil, in den drei Monaten davor war er noch um vier Prozent gesunken. Konzernchef Richard Dickson sprach von einem wieder wachsenden Interesse der Kunden mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Expertin Sky Canaves vom Analysehaus Emarketer äusserte sich jedoch skeptisch: «Die Stabilisierung von Old Navy wurde mit niedrigeren Preisen und mehr Rabattaktionen erkauft.» Die Marken Banana Republic und Athleta täten sich weiter schwer, den Kunden einen Grund zu geben, sich für sie zu entscheiden. Bis zum Handelsschluss am Donnerstag hatte die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 25 Prozent verloren.
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13:34
Die Aktien von Worldline sind nach einem Medienbericht an der Pariser Börse um mehr als 16 Prozent eingebrochen. Zeitweise markierten die Titel mit 7,65 Euro ein Rekordtief. Nach Informationen der «Financial Times» soll das französische Fintech-Unternehmen vor 2023 im Vorfeld von Bilanzvorlagen wiederholt Zahlungen von Lieferanten zurückgehalten und Vorschüsse von Kunden verlangt haben. Dadurch sei der ausgewiesene Cashflow höher ausgefallen, schrieb das Blatt unter Berufung auf interne Dokumente und Insider. In einer Stellungnahme zu den Vorwürfen erklärte Worldline, dass seine Bücher von einem Prüfungsausschuss systematisch kontrolliert worden seien. Zudem bekräftigte das Unternehmen seine Jahresziele.
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13:12
Einen Tag nach dem Börsendebüt von Anthropic geht es für die Aktie nach unten. Die Titel verlieren vorbörslich rund 7,5 Prozent. Am Donnerstag hatte die Aktie 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar geschlossen. Sie war mit 111,50 Dollar in den Handel gestartet. Zu diesem Kurs wurde der Anbieter des KI-Assistenten Claude auf vollständig verwässerter Basis mit zwei Billionen Dollar bewertet. Anthropic ist das weltweit erste börsennotierte Unternehmen, das KI-Spitzenmodelle (Frontier AI) entwickelt. Das Debüt konnte die Begeisterung für KI-Werte jedoch kaum neu entfachen. Anleger fragen sich nach wie vor, ob sich die Milliardenausgaben der Branche auszahlen. «Der Börsengang hat gezeigt, dass die Nachfrage nach Anlagen im KI-Bereich weiterhin gross ist», sagte Daniela Hathorn von Capital.com. «Das hat jedoch nicht gereicht, um die Sorgen über hohe Bewertungen, die Profitabilität und die Tragfähigkeit der Investitionsausgaben zu zerstreuen.»
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13:05
Die Futures der US-Aktienmärkte haben keine gemeinsame Richtung vor Handelsbeginn:
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11:55
Die Ölmärkte steuern auf die dritte Woche mit sinkenden Preisen zu. Grund dafür sind starke Exporte aus dem Nahen Osten. Sie wogen schwerer als erneute Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien und Berichte über Störungen des Tankerverkehrs in der Strasse von Hormus. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund zwei Prozent auf 90,28 und 81,55 Dollar je Fass (159 Liter). Die Rohöllieferungen durch die Strasse von Hormus haben wieder in etwa das Vorkriegsniveau erreicht. Zudem hofften viele auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, solange beide Seiten miteinander reden, sagte Aldo Spanjer, Rohstoffstratege bei BNP Paribas. Der Experte rechnet jedoch mit einem erneuten Anstieg der Ölpreise. «Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass der Konflikt vorbei ist.» Vor Beginn des von den USA und Israel begonnenen Krieges gegen den Iran Ende Februar hatte Brent noch rund 70 Dollar gekostet - rund 20 Prozent weniger als derzeit.
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11:44
Die Stimmung an den internationalen Märkten ist angeknackst. Dem kann sich auch der Schweizer Markt zum Wochenschluss nicht entziehen.
Trotz der Abgaben hält sich der hiesige Markt immer noch besser als die meisten seiner internationalen Pendants. In Asien sind vor allem die technologielastigen Börsen in Korea und Japan eingebrochen. Und auch der deutsche Dax oder französische CAC 40 verlieren deutlich stärker. Die Wall Street wird auch mit weiteren Abgaben erwartet. Hier waren am gestrigen Donnerstag die führenden Indizes um jeweils mehr als 2 Prozent abgerutscht.
Bei den Blue Chips führen ABB (-3,7 Prozent) im Zuge der Tech-Schwäche das Verliererfeld an. In den hinteren Reihen folgen AMS Osram, Inficon, Comet, Huber+Suhner, VAT und Belimo mit Abgaben von bis zu 7,3 Prozent. «Die Investoren verlieren die Lust auf die grosse KI-Wette und verabschieden sich weltweit von zuvor hoch bewerteten Technologieaktien», heisst es in einem Kommentar bei CMC Markets. Besonders ernüchternd falle die Reaktion auf den Börsengang von Anthropic aus. «Ein erfolgreicher Börsengang ist eben noch keine Garantie für eine erfolgreiche Börsenkarriere.»
Weit oben auf den Verkaufslisten sind auch die Aktien der UBS (-3,0 Prozent) zu finden. Sie zählen auf Wochensicht aktuell mit zu den grössten Verlierern unter den Schweizer Blue Chips. Die Aussicht auf strengere Kapitalregeln hatte den Papieren in dieser Woche zugesetzt.
Dass der SMI nicht noch deutlicher nachgibt, hat er den beiden Schwergewichten Nestlé (+1,3 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent) zu verdanken. Der Nestlé-Chef Philipp Navratil hat anlässlich der Eröffnung des neuen Deep Tech Centers im waadtländischen Orbe die Bedeutung der Schweiz für den Nahrungsmittelkonzern bekräftigt. Aber auch Givaudan (+0,7 Prozent) und der Versicherer Swiss Re (+0,5 Prozent) sind als weniger konjunktursensible Werte gesucht.
Im Midcap-Index SMIM sind mit Lindt&Sprüngli (PS +1,5 Prozent) und dem Schokoladenhersteller Barry Callebaut (+1,4 Prozent) ebenfalls defensive Vertreter zu finden.
In den hinteren Reihen gewinnen Bioversys gegen den Trend 3,6 Prozent hinzu, nachdem das Unternehmen Daten aus einer Phase-II-Studie vorgelegt hat. Eine Wirkstoffkombination war wirksam bei der Behandlung von Tuberkulose.
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11:17
Der Volatilitätsindex VIX, welcher die Schwankungsanfälligkeit des S&P 500 Index misst, ist auf den höchsten Stand seit 7 Monaten vorgestossen. Das Barometer steht bei 32 Punkten. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 19,6 Punkten. Ein Wert unter 16 signalisiert einen Bullenmarkt. Ab einem Wert von 32 Punkten können Käufe in Betracht gezogen werden, während konservative Analysten eher ein Kaufsignal bei 36 Punkten sehen.
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11:02
Der französische Videospielkonzern Ubisoft hat die Anleger mit seiner Prognose vergrault. Die Aktien des Entwicklers der Spielereihe «Assassin's Creed» brechen an der Börse in Paris um mehr als elf Prozent ein. Ubisoft verfehlte mit den Nettobuchungen im zweiten Quartal und dem Ausblick auf die laufenden drei Monate die Markterwartungen. Als Gründe nannte das Unternehmen weniger Neuerscheinungen als üblich und ein besonders umkämpftes Weihnachtsgeschäft. Für die Geschäftsjahre 2027/28 und 2028/29 erwartet Ubisoft jedoch ein «deutlich» stärkeres und vielfältigeres Spieleangebot mit Titeln aus bekannten Reihen.
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10:35
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09:38
An den weltweiten Börsen geht der Tech- und KI-Ausverkauf zum Wochenschluss weiter. Davon ist auch der Schweizer Leitindex SMI betroffen - dank der Schwergewichte allerdings weniger stark als andere Märkte.
In den hinteren Reihen folgen AMS Osram, Inficon, Comet, Huber+Suhner, VAT und Belimo mit Abgaben von bis zu 6,4 Prozent. «Die Investoren verlieren die Lust auf die grosse KI-Wette und verabschieden sich weltweit von zuvor hoch bewerteten Technologieaktien», heisst es in einem Kommentar bei CMC Markets. Besonders ernüchternd falle die Reaktion auf den Börsengang von Anthropic aus. «Ein erfolgreicher Börsengang ist eben noch keine Garantie für eine erfolgreiche Börsenkarriere.»
Aber auch die Zinssorgen haben in der Branche nach zuletzt restriktiven Aussagen mehrerer US-Notenbankvertreter wieder zugenommen und üben damit ebenfalls Druck auf die Branche aus. Denn mit der Aussicht auf steigende Zinsen wächst die Sorge vor einer Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen.
Dass der SMI nicht noch deutlicher nachgibt, hat er den drei Schwergewichten zu verdanken. Nestlé, Novartis und Roche stemmen sich mit Kursgewinnen zwischen 1,2 und 0,4 Prozent gegen die schwache Stimmung. Aber auch Givaudan und die beiden Versicherer Swiss Re und Zurich sind als weniger konjunktursensible Werte gesucht.
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09:26
Der Dax hat zum Wochenschluss seine Talfahrt fortgesetzt. Weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang des KI-Entwicklers Anthropic in dieser Woche haben die Anleger nachhaltig beruhigen können. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Freitag gut ein Prozent tiefer bei 25.187,51 Punkten. «Gegen KI-Zweifel sowie geo- und geldpolitisches Börsenfieber scheint es derzeit keine passende Medizin zu geben», sagte Timo Emden, Chefanalyst bei CapTrader.
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09:20
Im Aktienbereich hat eine ausgeprägte Sektorrotation dazu geführt, dass defensive Werte deutlich besser abgeschnitten haben als zyklische. Und das in einem Ausmass, das normalerweise erst bei einer Kurskorrektur von 20 Prozent zu beobachten ist, obwohl der S&P 500 bislang lediglich um 6 Prozent nachgegeben hat, schreibt Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin in einem Kommentar am Freitag. Infolgedessen seien die Bewertungen defensiver Titel inzwischen recht hoch. Bei der relativen Allokation würde Junius weiterhin Qualitätsaktien bevorzugen. Zudem rate er dazu, nicht zu früh in den Markt einzusteigen, da sich der Konjunkturzyklus bereits in einer fortgeschrittenen Phase befinde.
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09:10
Der Swiss Market Index (SMI) notiert in der Eröffnung 0,3 Prozent tiefer, nachdem vorbörslich noch deutlich tiefere Kurse erwartet worden waren. Vor allem Nestlé und Novartis mit einem Plus von einem Prozent stützen. Gefragt sind auch Swiss Life (+1,0 Prozent) und Zurich Insurance (+0,8 Prozent) sowie Givaudan (+0,9 Prozent) nach einer Kurszielerhöhung. Auf der Verliererseite finden sich ABB (-2,8 Prozent), UBS (-1,8 Prozent) und Partners Group (-0,9 Prozent).
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08:55
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:08
Der Swiss Market Index (SMI) kann die Verluste vom frühen Morgen etwas eingrenzen. Die Bank Julius Bär sieht den SMI noch 0,66 Prozent tiefer an den Handel starten.
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07:28
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Donnerstag hatten Inflationssorgen den deutschen Leitindex um 1,1 Prozent auf 25.463,81 Punkte gedrückt. Eine fulminante US-Börsenpremiere des KI-Entwicklers Anthropic sorgte bei den Investoren nicht für mehr Risikofreude. Deutlich nach unten ging es auch an den US-Börsen. Zum Wochenschluss blicken Anleger auf weitere Konjunkturdaten.
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07:14
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06:22
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank 0,97 Prozent tiefer indiziert. Die schwachen Vorgaben aus Übersee belasten. Die Risk-Off-Stimmung nimmt nach einer kurzzeitigen Pause Mitte der Woche wieder zu, welcher sich auch die Schweizer Börse nicht entziehen kann. Die Stimmen aus der amerikanischen Notenbank Fed, welche weitere deutliche Zinserhöhungen fordern, veranlassen die Marktteilnehmer, an der Seitenlinie abzuwarten.
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06.15
Da anfängliche Kursgewinne beim Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic schnell wieder abgeschmolzen sind und die erhoffte Initialzündung für den gesamten Tech-Sektor ausgeblieben ist, haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag kräftig nachgegeben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 4,2 Prozent auf 56'951,27 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 3,0 Prozent niedriger bei 3706,15 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 1,6 Prozent auf 3521,40 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,7 Prozent auf 3916,96 Punkte.
In Japan gerieten vor allem Technologiewerte unter die Räder, nachdem das Debüt von Anthropic die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des KI-Booms gedämpft hatte. «Die Risikoaversion nahm zu, da die Anleger nach dem Rekord-Börsengang von Anthropic ihre Positionen auflösten und das makroökonomische Umfeld neu bewerteten», sagte Citi-Analyst Preston Pagli. Zu den Verlierern zählten Chip-Werte wie Advantest und Tokyo Electron, die deutlich nachgaben. Auch der Technologieinvestor SoftBank und der Speicherchip-Hersteller Kioxia verbuchten zweistellige Kursverluste. Gegen den Trend legten Versicherer wie Tokio Marine und Pharmakonzerne wie Takeda zu.
Der KI-Sektor hat ohnehin mit strukturellem Gegenwind zu kämpfen: So wächst seit dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der politische Widerstand gegen neue Rechenzentren. Zudem belasten die hohe Verschuldung der Branche und der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang. Gleichzeitig weckte ein kritischer Bericht eines Leerverkäufers, der auf fallende Kurse bei AMD wettet, Ängste, dass Verbindungen zu chinesischen Firmen schärfere US-Kontrollen nach sich ziehen könnten. In Japan rückte derweil die Geldpolitik in den Fokus. Die Kerninflation stieg im Oktober auf 2,2 Prozent, was die Erwartungen auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) im Dezember festigte. Wirtschaftsminister Minoru Kiuchi erklärte, es gebe Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft einem wünschenswerten Zustand nähere, «in dem Löhne und Preise stabil im Gleichschritt steigen».
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06:07
Am Devisenmarkt profitierte der Dollar zunächst von seiner Rolle als sicherer Hafen angesichts der weltweiten Aktienverluste sowie von der Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik. Im asiatischen Handel verlor der Dollar dann jedoch 0,3 Prozent auf 159,20 Yen und legte leicht auf 6,6710 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8426 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0974 Dollar und zog leicht auf 0,9247 Franken an.
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06:05
Die Ölpreise zeigten sich nach anfänglichen Ausschlägen weitgehend stabil. Berichte über Störungen des Tankerverkehrs in der Strasse von Hormus glichen den Druck durch steigende US-Lagerbestände und Prognosen eines weltweiten Überangebots aus. In China sanken zudem die Exporte von Bunkeröl für die Schifffahrt im Oktober deutlich. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,5 Prozent auf 92,48 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,3 Prozent fester bei 83,46 Dollar.
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00:05
Die anfangs freundlichen US-Aktienindizes sind am Donnerstag bis zum Handelsende tief ins Minus abgesackt. Auch der starke Börsengang (IPO) des KI-Konzerns Anthropic half den Kursen nicht.
Der fulminant gestartete Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich 2,21 Prozent tiefer mit 26'517,05 Punkten. Damit verpuffte der jüngste Erholungsversuch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,02 Prozent auf 7175,83 Zähler bergab. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, verlor nach der anfänglichen Stabilisierung 2,19 Prozent auf 49'097,06 Punkte. Damit erreichten alle drei Indizes Mehrmonatstiefs.
Der Anthropic-Börsengang sei zwar erfolgreich verlaufen, trage aber wenig dazu bei, die grösseren Probleme des Marktes anzugehen, schrieb Matt Maley vom Finanzunternehmen Miller Tabak. Er verwies auf die Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Bereich Künstliche Intelligenz, die massiven Investitionen, steigende Zinsen, Spannungen am Kreditmarkt und geopolitische Risiken. Möglicherweise zogen Anleger auch umfangreiche Mittel an den Märkten ab, um bei der sich abzeichnenden Anthropic-Rally dabei zu sein.
Anthropic beendete den ersten Handelstag erfolgreich. Zum Handelsschluss behaupteten sich die Aktien mit 97,17 Dollar 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der erste Kurs hatte zwar noch bei 111,50 Dollar gelegen und das frühe Tageshoch bei 115,10 Dollar. Gleichwohl reichte es auf Schlusskursbasis für eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar. Damit schaffte es das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude auf Anhieb locker in den exquisiten Billionen-Dollar-Klub, der von Apple, Microsoft und Nvidia angeführt wird.
Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar legte Anthropic zudem einen Rekord-Börsengang hin. Es übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX, das erst im Juni den alten Bestwert aufgestellt hatte. Dessen zuletzt etwas erholte Aktien sackten um 3,5 Prozent ab.
Bei den ebenfalls als KI-Profiteure geltenden Halbleitertiteln fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Für AMD ging es um 7,7 Prozent nach unten. Hier belasteten zusätzlich Meldungen über eine Shortseller-Attacke. Verluste erlitten auch der Zulieferer Applied Materials und das Cloud-Unternehmen CoreWeave. Für die Chiphersteller Intel und Qualcomm sowie für Western Digital und Seagate ging es hingegen bergauf.
Ebenfalls gefragt waren Aktien aus der Branche Cybersicherheit. Palo Alto Networks gewannen 6,4 Prozent und in ihrem Kielwasser Crowdstrike 2,7 Prozent. Palo Alto Networks überzeugte mit Quartalszahlen und übernimmt den KI-Spezialisten Applied Compute.
Die Aktien von Take Two Interactive konnten nicht mehr vom Start des mit grosser Spannung erwarteten Videospiels «Grand Theft Auto VI» profitieren: Sie sanken um 3,7 Prozent. Analysten verwiesen auf hohe Kosten für die Entwicklung der neuen Version.
Walmart-Aktien verloren trotz erneut angehobener Jahresziele im Zuge von Quartalszahlen 1 Prozent. Die Titel des Handelskonzerns haben aber auch einen guten Lauf hinter sich - am Mittwoch waren sie auf den höchsten Stand seit Juli geklettert.
Die Papiere von Insmed sprangen wegen einer möglichen Kaufofferte letztlich um mehr als 20 Prozent hoch. Informierten Personen zufolge erwägt der französische Pharmakonzern Sanofi eine Übernahme. Diese Überlegungen sind der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge aber in einem frühen Stadium.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)