Die Börse in Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3233,92 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3796,80 Punkten. In Japan dämpfte dagegen ein starker Yen die Kursgewinne. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 0,5 Prozent auf 38.639,87 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,1 Prozent höher bei 2694,34 Punkten.