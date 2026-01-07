Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.