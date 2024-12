An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Freitag leicht zugelegt und das Jahr nahe ihrer Rekordstände beendet. Für Unterstützung sorgte die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank im kommenden Jahr. Der US-Standardwerteindex Dow Jones war am Freitag mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 42'992,21 Punkten aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,1 Prozent auf 5970,84 Punkte und die technologielastige Nasdaq büsste 1,5 Prozent auf 19'722,03 Zähler ein.