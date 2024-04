Die Anleger an den New Yorker Börsen sind am Montag vor den demnächst erwarteten Quartalszahlen grosser Technologieriesen wieder mutiger geworden. «Die Beruhigung im Nahost-Konflikt spiegelt sich auch an den internationalen Finanzmärkten wider», begründete Marktbeobachter Andreas Lipkow die wieder etwas bessere Stimmungslage nach einem bislang schwachen April.