Damit habe Novartis die Latte für Roche (GS +1,2 Prozent) hoch gelegt, heisst es am Markt. Der zweite grosse Basler Pharmakonzern wird sein Ergebnis am (morgigen) Mittwoch vorlegen. Am Donnerstag folgen dann mit Nestlé (+0,3 Prozent), Holcim (+0,6 Prozent) und am Freitag mit SGS (-0,3 Prozent) drei weitere Blue Chips.