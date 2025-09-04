Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es laut vorbörslichen Indikationen am Donnerstag weiter nach oben gehen. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien zwar uneinheitlich, aber die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA sorge für eine gute Stimmung, heisst es am Markt. Diese werde durch eine leichte Entspannung am US-Arbeitsmarkt und bei den US-Anleiherenditen unterstützt. Allerdings dürfte sich die Euphorie vor dem am Freitag erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung in Grenzen halten, heisst es weiter.