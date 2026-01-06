Der US-Angriff auf Venezuela könne allerdings China ermuntern, härter gegen Taiwan vorzugehen, ​sagte Stratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Wenn China Taiwan angreift, ist das meiner Meinung nach schlimmer als der Krieg Russlands gegen die Ukraine. In diesem Szenario geht es um den Pazifik, Japan würde aufrüsten - das könnte ganz ‌erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft haben», sagte der Experte. «Für die ⁠Aktienmärkte ist das ein Unsicherheitsherd. Die Region steht nicht heute ‌oder morgen, aber möglicherweise in absehbarer Zeit vor einer sehr unruhigen Phase.» Der Anstieg des Dax am Montag sei in diesem Zusammenhang vor ‍allem darauf zurückzuführen, dass viele institutionelle Investoren erst in der kommenden Woche aus der Weihnachtspause zurückkehren.