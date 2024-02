Der angekündigte Job-Abbau bei Forvia kommt bei Aktionären gut an. Die Titel des französischen Automobilzulieferers steigen in der Spitze um 5,9 Prozent. Um gegenüber der Konkurrenz aus China wettbewerbsfähiger zu werden, streicht der Hella-Mutterkonzern in den kommenden fünf Jahren bis zu 10.000 Arbeitsplätze in Europa. Da die Automobilhersteller ihre Produktion in Europa drosseln, kämpfen die Zulieferer mit Überkapazitäten, was den chinesischen Rivalen zugute kommt.