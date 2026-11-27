«Das ist eine grosse Chance, das Ruder herumzureissen. Aber bislang eben nicht mehr als das», schrieb Marktexperte Ronald Gehrt dazu in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker Lynx. «Die Bullen haben jetzt eine Chance bekommen. Ob sie sie aber auch nutzen können, muss sich erst herausstellen.» Ihm zufolge ist dafür - charttechnisch gesehen - das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. «Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg», resümierte er.