Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. In einem eher impulsarmen Handel hielten sich die Kursbewegungen in vergleichsweise engen Grenzen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März stieg um 36 Cent auf 76,94 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 73,05 Dollar gezahlt und damit 43 Cent mehr als am Vortag.