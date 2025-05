Die Aktienmärkte in Asien sind zuversichtlich in die neue Woche gestartet und haben leicht zugelegt, denn es gab gute Nachrichten aus den USA. Im Zollstreit mit der Europäischen Union kündigte US-Präsident Donald Trump am Sonntag (Ortszeit) an, die ab 1. Juni vorgesehenen Zölle auf EU-Waren in Höhe von 50 Prozent bis zum 9. Juli auszusetzen. Er habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem «sehr netten Telefonat» mitgeteilt, dass er ihrer Bitte um eine Verlängerung der ursprünglichen Frist nachkommen werde, sagte Trump Journalisten. Trumps Aussagen leiten eine vorübergehende Atempause für Europa im Zoll-Streit ein und ermutigen Investoren, dass Abkommen möglich sind. Sie sind aber auch ein Beispiel dafür, wie schnell und plötzlich sich die US-Handelspolitik ändern kann.