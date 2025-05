Insgesamt dürfte das Geschäft wohl eher in ruhigen Bahnen verlaufen, heisst es weiter. Viele Marktteilnehmer seien nach dem Feiertag am gestrigen Donnerstag gar nicht da, denn sie hätten eine Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen. Zudem ist die Agenda ziemlich dünn. Am Nachmittag könnten eventuell noch die deutschen Konsumentenpreise sowie in den USA der PCE und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago und das Konsumentenvertrauen für Impulse sorgen.