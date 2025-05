In der Eurozone rechnen Ökonomen nach den am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten unverändert eine Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche. In Spanien und Italien ging die Inflationsrate zurück. In Deutschland legte sie gemessen an dem europäischen Verbraucherpreisindex HVPI geringfügig zu.