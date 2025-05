Der US-Gerichtshof für internationalen Handel hatte die US-Zölle am Mittwoch vorläufig gestoppt, jedoch ist dieses Urteil auf Klagen der US-Regierung kurz danach von einem Bundesberufungsgericht wieder gekippt worden. Die Ungewissheit um die Zölle hält also weiter an und das machte sich auch bei den Börsen bemerkbar. «Trumps Handelsagenda ist nach wie vor in vollem Gange, wobei der Rechtsstreit eine weitere Unsicherheitsschicht hinzufügt», sagte Rodrigo Catril, Senior FX Strategist bei der National Australia Bank. Diese Unsicherheit werde zu weiteren Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen führen, so Catril weiter.