Der SMI steht gegen Mittag 0,11 Prozent tiefer bei 13'232,79 Punkten, das neue Allzeithoch bei 13'289,96 Zählern wurde in den ersten Handelsminuten erreicht. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,04 Prozent auf 2150,07 und der breite SPI 0,10 Prozent auf 18'223,53 Punkte. Gewinner und Verlierer halten sich in etwa die Waage.
Hierzulande hätten die Anleger aber nun doch «etwas Angst vor der eigenen Courage» bekommen, sagten Händler mit Blick auf die wieder abbröckelnden Kurse. Insgesamt sei die Reaktion der Märkte auf die Entwicklungen in Venezuela aber gelassen ausgefallen, hiess es. Das spiegle den jüngsten Trend wider, geopolitische Unsicherheiten weitgehend zu ignorieren und sich auf fundamentale Treiber zu konzentrieren. Im Hintergrund wirke die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank als Unterstützung für die Aktienmärkte.
Entsprechend dem zuletzt sinkenden Risikoappetit sind am Dienstag insbesondere defensive Werte gesucht. Bei den defensiven Schwergewichten etwa gleichen die Pharmawerte Novartis (+1,1 Prozent) und Roche (+0,7 Prozent) die Abgaben bei Nestlé (-0,8 Prozent) mehr als aus. Bei letzteren belasten unter anderem die jüngsten Berichte über den Rückruf von Babynahrung.
Gekauft werden auch einige Stars des vorigen Börsenjahrs: Galderma etwa ziehen um 1,6 Prozent an, Sandoz um 2,3 Prozent. Aber auch die in 2025 schwach gelaufenen Gesundheitsaktien von Straumann (+3,4 Prozent), Lonza (+1,3 Prozent), Sonova (+0,8 Prozent) und Alcon (+1,0 Prozent) landen in den Depots der Anleger.
Letztere dürften am Nachmittag in den Fokus rücken. Denn um 14.30 Uhr MEZ startet die ausserordentliche Generalversammlung der US-Medtech-Firma Staar Surgical zur geplanten Übernahme durch den Augenheilkonzern. Zuletzt hatte Alcon das ursprüngliche Angebot nachgebessert.
Verkauft werden auch Finanzwerte: UBS büssen 1,1 Prozent ein, Helvetia Baloise 1,1 Prozent, Julius Bär 1,3 Prozent und Partners Group 0,4 Prozent. Im Technologiesegment bauen Logitech (-1,4 Prozent) die jüngsten Abgaben aus.
Holcim sorgen derweil mit News für Gesprächsstoff, hat doch der Baustoffkonzern die Übernahme der französischen Alkern unter Dach und Fach gebracht. Der Deal steuert rund 250 Millionen Euro zum Jahresumsatz bei. Die Holcim-Papiere büssen gleichwohl 0,1 Prozent ein. Marktbeobachter gehen von Gewinnmitnahmen aus und verweisen auf die Performance von 75 Prozent im Vorjahr.
Einen Kurssprung von 12,5 Prozent tätigen die Papiere der Swiss Marketplace Group. Der Schweizer Preisüberwacher hat sich erstmals einvernehmlich mit grossen Schweizer Online-Inserateplattformen auf neue Preisregeln geeinigt, was positiv aufgenommen wird. Händler sehen ausserdem nach der schwachen Kursentwicklung seit dem Börsengang nun eine gute Einstiegsgelegenheit.
Die Aktienmärkte in Fernost treiben die Rekordjagd weiter voran. In Tokio sprang der Nikkei-Index am Dienstag um 1,3 Prozent auf 52.518 Punkte und erzielte einen Rekordschlussstand. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans kletterte am Dienstag ebenfalls auf ein Rekordhoch. Die chinesischen Aktienmärkte zogen angetrieben von Kursgewinnen bei Metall- und Finanzwerten auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewannen jeweils um rund 1,5 Prozent.
Der Dax notiert am Dienstag kaum verändert bei 24'876 Punkten. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber.
Der MDax der mittelgrossen Werte gab am Dienstag um 0,19 Prozent auf 31'393 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,2 Prozent. Im Tagesverlauf achten Marktteilnehmer auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland.
Am Aktienmarkt stehen Chipwerte in der Gunst der Anleger nach wie vor oben. Händler verwiesen auf einen verbesserten Ausblick des US-Konzerns Microchip Technology als weiteren Treiber für Titel aus dem Halbleitersektor. Infineon verteuerten sich hierzulande am Dienstag um 4 Prozent.
Daimler Truck und Traton gewannen angesichts positiver Branchensignale von US-Marktdaten bis zu 4 Prozent. Gefragt waren ausserdem Aktien aus dem Pharma- und Medizintechnikbereich.
Adidas verloren nach einer pessimistischeren Einschätzung der Bank of America mehr als 6 Prozent. Für die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag ging es nach einer Abstufung durch Morgan Stanley um 1,6 Prozent nach unten. Hingegen gab eine positivere Sicht von Bernstein für TKMS den Aktien des Marineschiffbauers Auftrieb.
Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht gross. Der SMI steht eine Stunde nach Eröffnung 0,2 Prozent tiefer bei 13'220.35 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, notiert ebenfalls leicht tiefer bei 2'148 Punkten und der breite SPI verliert 0,16 Prozent auf 18'213.78 Punkten.
Am Vorabend hatte an der Wall Street der Dow Jones ein neues Allzeithoch markiert, Anleger setzten vor allem auf Ölwerte. Gleichzeitig bestätigte das Plus an der Nasdaq die risikofreudige Marktstimmung. Die gelassene Reaktion der Märkte auf die Entwicklungen in Venezuela spiegelt laut Marktbeobachtern den jüngsten Trend wider, geopolitische Unsicherheiten weitgehend zu ignorieren und sich auf fundamentale Treiber zu konzentrieren. Im Hintergrund wirke die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank als Unterstützung für die Aktienmärkte. Der am Freitag erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Dezember ist der nächste echte Test für dieses Szenario.
Der Schweizer Preisüberwacher hat sich erstmals einvernehmlich mit grossen Schweizer Online-Inserateplattformen von SMG auf neue Preisregeln geeinigt. Mehr dazu hier.
Logitech und Amrize verlieren kurz nach Eröffnung rund 0,5 Prozent und bilden somit das Schlusslicht. Kühne+Nagel und Novartis legen derweil mehr als 1 Prozent zu - auch die Aktien, sowie die Partizipationsscheine von Schindler gewinnen 1 Prozent an Wert.
Die gelassene Reaktion der Märkte auf die Entwicklungen in Venezuela spiegelt laut Marktbeobachtern den jüngsten Trend wider, geopolitische Unsicherheiten weitgehend zu ignorieren und sich auf fundamentale Treiber zu konzentrieren.
Im Hintergrund wirke die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank als Unterstützung für die Aktienmärkte. Der am Freitag erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Dezember ist der nächste echte Test für dieses Szenario.
Am Vortag hatte das wichtige Industriemetall erstmals die Marke von 13.000 Dollar übersprungen. Neue Störungen in Minen und die Furcht vor regionalen Verwerfungen infolge der US-Zölle stützten den Markt, sagten Händler. Die Sorgen um das Angebot wurden durch einen Streik in der Kupfer- und Goldmine Mantoverde von Capstone Copper in Nordchile angeheizt. Zudem berichtete die chinesische Tongling Nonferrous Metals Group am Sonntag von einer Verzögerung bei der Inbetriebnahme der zweiten Phase ihrer Mine in Ecuador. Händler verwiesen zudem auf eine regionale Verlagerung der Bestände wegen der Sorge vor US-Zöllen.
Während die Kupferbestände an der US-Börse Comex stiegen, gingen sie an der Londoner LME zurück, was auf eine Angebotsverknappung ausserhalb des amerikanischen Marktes hindeute. Die hohen Preise dämpften jedoch die Nachfrage in China, was sich in einer sinkenden Importprämie zeigte. Auch andere Basismetalle legten kräftig zu. Die Preise für Zinn und Nickel verzeichneten deutliche Gewinne. Der Nickelpreis in Shanghai erreichte ein 14-Monats-Hoch. Gestützt wurde der Anstieg weiterhin durch Pläne Indonesiens, die Produktion im Jahr 2026 zu drosseln. Auch die Preise für Aluminium, Zink und Blei zogen an den Börsen in London und Shanghai an.
Der SMI steht bei Julius Bär vorbörslich 0,17 Prozent im Plus. Bis auf Logitech (-0,57 Prozent) liegen alle weiteren 19 SMI-Titel im Plus.
Am auffälligsten sind die Kursgewinne bei ABB (+1,1 Prozent) und Swiss Re (+0,4 Prozent). Am breiten Markt fallen Barry Callebaut (-0,9 Prozent), Bucher (-2,9 Prozent) und Huber+Suhner (-0,9 Prozent) negativ auf. Derweil gewinnt Tecan 0,7 Prozent, Polypeptide 0,9 Prozent, und Schindler und ams Osram rund 1 Prozent.
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Hypothekennehmer in der Schweiz profitieren kurzfristig weiter von stabilen Zinsen. Mittelfristig nehmen die Risiken aber zu.
Auch am heutigen Tag dürften die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und deren Auswirkungen weiter im Fokus stehen. Die Marktreaktion fällt bislang verhalten aus, doch nach Ansicht von Experten könnte sich das ändern.
US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, die USA benötigten «totalen Zugang» zu den Ölreserven Venezuelas. Dies nährte Spekulationen, dass Washington die Beschränkungen für venezolanische Rohölexporte lockern könnte. Die Entwicklungen liessen die Ölpreise zeitweise sinken: Die Kurse für die Nordsee-Rohölsorte Brent und das US-Leichtöl WTI verbilligten sich um bis zu knapp zwei Prozent auf 60,86 und 57,50 Dollar je Fass (159 Liter). Danach drehten sie ins Plus.
Marktexperte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research mahnte zur Vorsicht. Langfristig könne Venezuela bei politischer Stabilisierung und wirtschaftlicher Öffnung an Bedeutung gewinnen, bleibe aufgrund struktureller Probleme jedoch ein signifikanter Risikofaktor. Dies erhöhe die Unsicherheit und Volatilität am Aktienmarkt.
Der US-Angriff auf Venezuela könne allerdings China ermuntern, härter gegen Taiwan vorzugehen, sagte Stratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Wenn China Taiwan angreift, ist das meiner Meinung nach schlimmer als der Krieg Russlands gegen die Ukraine. In diesem Szenario geht es um den Pazifik, Japan würde aufrüsten - das könnte ganz erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft haben», sagte der Experte. «Für die Aktienmärkte ist das ein Unsicherheitsherd. Die Region steht nicht heute oder morgen, aber möglicherweise in absehbarer Zeit vor einer sehr unruhigen Phase.» Der Anstieg des Dax am Montag sei in diesem Zusammenhang vor allem darauf zurückzuführen, dass viele institutionelle Investoren erst in der kommenden Woche aus der Weihnachtspause zurückkehren.
Andere Experten zeigten sich optimistischer. Sollte man nach dem Machtwechsel in Venezuela Sanktionen aufheben und die Ölvorkommen effizienter auf den Markt bringen, dürften die Energiepreise und damit die Inflation sinken, sagte etwa Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Dies würde der US-Notenbank Fed den Spielraum geben, den Leitzins weiter nach unten zu schrauben als bislang gedacht. «Und infolgedessen, glaube ich, reagieren Aktien jetzt vorwegnehmend auf diesen geldpolitischen Lockerungskurs.»
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt und an die positiven Vorgaben der Wall Street angeknüpft. Dort hatten Kursgewinne bei Öl- und Finanzwerten dem Dow-Jones-Index zu einem Allzeithoch verholfen. Die Aktien grosser US-Ölkonzerne profitierten von der Nachricht, dass das US-Militär am Wochenende den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gefangen genommen hat. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans kletterte auf ein Rekordhoch. Der japanische Topix-Index erreichte ebenfalls eine neue Bestmarke. Die Börsen in Hongkong, Festlandchina und Australien legten ebenfalls zu, während der südkoreanische Kospi leicht von seinem am Montag erreichten Rekordhoch nachgab.
Die Ölpreise gaben leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 19 Cent auf 61,57 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 22 Cent schwächer bei 58,10 Dollar. Der Goldpreis notierte unverändert bei rund 4.449 Dollar je Feinunze. Kupfer erreichte wegen Sorgen über Lieferengpässe nach einem Streik in einer chilenischen Mine ein Rekordhoch.
Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten vor allem auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft.
Der Leitindex Dow Jones liess derweil die Höchstmarke von Mitte Dezember hinter sich und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 1,23 Prozent auf 48.977,18 Punkte. Damit rückt die runde Marke von 50.000 Zählern in unmittelbare Reichweite.
Der Angriff der USA auf Venezuela sorgte an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen und den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen. Dieser erklärte sich unterdessen vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Grossmächten Russland und China.
Der Nasdaq 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,77 Prozent auf 25.401,32 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,64 Prozent auf 6.902,05 Punkte. Diesen beiden Indizes blieben aber weitere Rekordmarken versagt.
Die Papiere von Chevron stiegen um gut 5 Prozent. Chevron ist das einzige grosse US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die grössten Erdölreserven weltweit.
Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 2,6 Prozent nach oben und Exxon Mobil gewannen 2,2 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes stiegen um gut 4 Prozent. Halliburton gewannen fast 8 Prozent und SLB (vormals Schlumberger ) 9 Prozent.
Im Investorenfokus standen unverändert Aktien von Halbleiterherstellern und Ausrüstern der Chip-Branche, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz profitieren. Die Aktien von Applied Materials , Lam Research , ON Semiconductor und KLA gewannen zwischen 3,5 und gut 6 Prozent.
Der militärische Angriff auf Ziele in Venezuela zog auch in der Rüstungsbranche Käufe nach sich. So schnellten die Aktien des Drohnenherstellers Aerovironment um gut 16 Prozent nach oben. Lockheed Martin verteuerten sich um 2,9 Prozent und Northrop Grunman um 4,4 Prozent.
