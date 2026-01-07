Trotz ​zunehmender geopolitischer Spannungen infolge des US-Angriffs auf Venezuela setzten Börsianer zudem auf eine anziehende Wirtschaft. Am Dienstag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Inflation in ‌Deutschland im Dezember überraschend auf den ⁠tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr fiel. ‌Experten der US-Bank Goldman Sachs erwarten zudem, dass die fiskalischen Anreize Deutschlands in ‍diesem Jahr eine wichtige Stütze für das Wachstum in der Euro-Zone sein werden. Der KI-Boom und der Zinssenkungskurs der ​US-Notenbank Fed hatten vergangenes Jahr für Rückenwind an ‍den Aktienmärkten gesorgt. Der Dax hatte 2025 rund 23 Prozent zugelegt.