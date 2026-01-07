Europäische Pharma-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung haben das Potenzial, ihre Aktien in diesem Jahr um etwa 10 Prozent zu steigern, da Investierende angesichts nachlassender Bedenken hinsichtlich der US-Arzneimittelpreispolitik wieder in den Sektor zurückkehren, so die Analysten von Barclays. 2026 sei ein Jahr mit vielen Ergebnissen aus klinischen Studien der späten Phase, die «langfristig zu einer Anhebung der Konsensgewinnschätzungen führen dürften», schreiben die Experten in einer Studie. AstraZeneca und Roche gelten aufgrund der zahlreichen Ergebnisse aus der Pipeline mit Blockbuster-Potenzial als Top-Empfehlungen. Roche wird auf «Übergewichten» hochgestuft, AstraZeneca bleibt auf «Übergewichten».