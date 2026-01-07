11:05
Europäische Pharma-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung haben das Potenzial, ihre Aktien in diesem Jahr um etwa 10 Prozent zu steigern, da Investierende angesichts nachlassender Bedenken hinsichtlich der US-Arzneimittelpreispolitik wieder in den Sektor zurückkehren, so die Analysten von Barclays. 2026 sei ein Jahr mit vielen Ergebnissen aus klinischen Studien der späten Phase, die «langfristig zu einer Anhebung der Konsensgewinnschätzungen führen dürften», schreiben die Experten in einer Studie. AstraZeneca und Roche gelten aufgrund der zahlreichen Ergebnisse aus der Pipeline mit Blockbuster-Potenzial als Top-Empfehlungen. Roche wird auf «Übergewichten» hochgestuft, AstraZeneca bleibt auf «Übergewichten».
+++
10:55
Der Swiss Market Index (SMI) baut seine Kursgewinne am Mittwochmorgen nach einem kurzzeitigen Durchhänger aus. Das hiesige Leitbarometer legt bis um 10.52 Uhr 0,48 Prozent auf 13'385 Punkte zu. An der Spitze stehen Amrize und Geberit. Nestlé dreht nach einer schwachen Eröffnung ins Plus und einzig Swiss Life, Zurich Insurance und Richemont notieren tiefer.
+++
10:00
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
09:40
Der SMI hat sich am Mittwoch gleich zum Start in neue Höhen geschwungen. Damit lässt sich der Schweizer Leitindex von der guten Stimmung an der Wall Street anstecken. Dort hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq zugelegt. «Zwar hat das Jahr mit vielen Unsicherheiten begonnen, aber nichts von allem hat die Bullen davon abgehalten, die Märkte weiter nach oben zu treiben», kommentierte eine Händlerin den bisherigen Jahresstart.
Der SMI gewinnt um 09.30 Uhr 0,22 Prozent auf 13'349,58 Punkte, das neue Rekordhoch aus der Eröffnung steht nun bei 13'389,65 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,47 Prozent auf 2172,55 und der breite SPI um 0,41 Prozent auf 18'427,79 Punkte. Im SLI liegen 21 Werte im Plus, 7 geben nach. Givaudan und Partners Group sind unverändert.
An der Indexspitze zeigen sich Amrize (+2,8 Prozent) nach der ersten Ergänzungsakquisition in den USA. Der Baustoffhersteller übernimmt PB Materials in Texas.
Am Indexende rangieren erneut Nestlé (-1,2 Prozent). Seit Anfang der Woche sind die Titel mit dem Rückruf von Säuglingsnahrung in zahlreichen Ländern unter Druck, auch wenn die finanziellen Auswirkungen laut Aussagen des Nahrungsmittelkonzerns geringfügig sind.
+++
09:27
Der Dax hat erstmals die 25'000-Punkte-Marke übersprungen. Der deutsche Leitindex stieg am Mittwoch in der Spitze kurz nach der Eröffnung um 0,5 Prozent auf einen Rekordstand von 25'015 Zählern. «Der Rekord-Rausch am deutschen Aktienmarkt findet kein Ende», kommentierte Frank Sohlleder, Analyst bei ActivTrades.
Ein Run auf Aktien von Rüstungsfirmen nach dem US-Militärschlag gegen Venezuela hatte den Dax bereits am Montag über die im Oktober aufgestellte Bestmarke getrieben. «Massgeblich verantwortlich für diesen fulminanten Ritt war die Aktie von Rheinmetall», sagte Sohlleder. «Nach dem sogenannten 'Venezuela-Schock' schoss das Papier um fast zehn Prozent nach oben und riss den Gesamtmarkt mit.»
Bei Rüstungsaktien sehen Analysten weiter Luft nach oben. «Auch im Falle der Beendigung des Ukraine-Kriegs sehen wir die Notwendigkeit zur Aufrüstung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten ungebrochen, ja sogar noch dringlicher», konstatierten die Analysten der DZ Bank. «Denn dies würde die derzeit in der Ukraine gebundenen Kräfte Russlands für weitere Aggressionen gegen Europa freimachen.»
Trotz zunehmender geopolitischer Spannungen infolge des US-Angriffs auf Venezuela setzten Börsianer zudem auf eine anziehende Wirtschaft. Am Dienstag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Inflation in Deutschland im Dezember überraschend auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr fiel. Experten der US-Bank Goldman Sachs erwarten zudem, dass die fiskalischen Anreize Deutschlands in diesem Jahr eine wichtige Stütze für das Wachstum in der Euro-Zone sein werden. Der KI-Boom und der Zinssenkungskurs der US-Notenbank Fed hatten vergangenes Jahr für Rückenwind an den Aktienmärkten gesorgt. Der Dax hatte 2025 rund 23 Prozent zugelegt.
+++
09:10
An der Wall Street hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq ihre Gewinne nach dem Börsenschluss in Europa noch ausgebaut und sich teils zu neuen Rekorden aufgeschwungen. «Zwar hat das Jahr mit vielen Unsicherheiten begonnen, aber nichts von allem hat die Bullen davon abgehalten, die Märkte weiter nach oben zu treiben», kommentierte eine Händlerin den bisherigen Jahresstart.
Während die Unternehmensagenda noch keine fixen Termine bereithält, stehen eine Reihe von Konjunkturdaten im Kalender. So rücken am Vormittag unter anderem die europäischen Inflationsdaten in den Blick. Aus den USA folgen am Nachmittag von ADP die Beschäftigungsdaten, der Jolts-Bericht zu den offenen Stellen sowie der ISM-Dienstleistungsindex und der Auftragseingang in der Industrie.
Das Nachrichtenaufkommen wird unter anderem vom Telekomriesen Swisscom (+0,9 Prozent) bedient. Dieser will über die Töchter Fastweb/Vodafone zusammen mit TIM (Telecom Italia) den 5G-Ausbau zusammen schneller voranbringen.
Alcon (+0,6 Prozent) wiederum will nach der gescheiterten Übernahme von Staar Surgical die Strategie im Bereich Refraktionschirurgie beibehalten. Letztendlich wollte der Genfer Augenheilkunde-Konzern beim Preis keine weiteren Zugeständnisse machen. Am gestrigen Nachmittag war die Übernahme geplatzt, die Alcon-Aktie legte zu, während die Staar-Titel einbrachen.
Auch ABB (+1 Prozent) profitieren von einer positiven Studie. Bernstein hat die Aktien noch am Vorabend auf «Marketperform» von «Underperform» hochgestuft.
+++
08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,47 Prozent höher gestellt. 18 von 20 SMI-Titel sind vorbörslich höher. Am meisten legt die Aktie von ABB zu (1,2 Prozent). Abgaben verzeichnen Kühne+Nagel sowie Logitech.
+++
06:20
Der SMI wird bei der IG Bank 0,14 Prozent höher indiziert. Am Dienstag hatte der Schweizer Leitindex 0,56 Prozent höher auf einem Allzeithoch von 13'322,15 Punkten geschlossen.
+++
06:00
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 52.244,21 Punkte nach. Die Börse in Shanghai gewann hingegen 0,3 Prozent.
Die politischen Unruhen in Venezuela und die Aussicht auf zusätzliche Öllieferungen haben dabei die asiatischen Börsen bewegt. Die Ölpreise gaben nach, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, bis zu 50 Millionen Barrel Öl aus Venezuela zu verkaufen. Dies belastete die Aktienmärkte in der Region.
Zudem drückte in Tokio die Ankündigung Chinas, den Export von militärisch nutzbaren Gütern nach Japan zu verbieten, auf die Stimmung. «Das wahrscheinlichste Ergebnis ist ein Schub für die Weltwirtschaft aufgrund des zusätzlichen Öls», sagte Michael McCarthy, Chef der Investmentplattform Moomoo. «Die Kehrseite ist, dass die zunehmende geopolitische Unsicherheit die positiven wirtschaftlichen Effekte zunichtemachen könnte.»
+++
05:30
+++
05:00
+++
01:00
Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler.
Investoren setzten im Dow auch auf solche Aktien, die zuletzt eher hinterhergehinkt waren. Dazu zählten die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth , des Farben- und Lackherstellers Sherwin Williams , des Software-Entwicklers Salesforce und der Baumarktkette Home Depot . Nicht selten wechseln Anleger im neuen Börsenjahr die Favoriten.
Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.
Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem höheren Umsatzziel für das dritte Geschäftsquartal für eine positive Überraschung. Die Aktien des Halbleiterherstellers zogen um fast 12 Prozent an. Experte Mark Lipacis vom Investmenthaus Evercore ISI wies darauf hin, dass Microchip erst vor vier Wochen die Ziele schon einmal erhöht hat.
Im Fahrwasser von Microchip gewannen auch Micron Technology, NXP Semiconductor , Texas Instruments und Analog Devices zwischen 5,6 und 10 Prozent.
Im Chipsektor wurde ausserdem auf eine Rede des Nvidia-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser gab den Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekannt und sprach von einer grossen Nachfrage. Die Nvidia-Aktien stiegen zunächst um gut 2 Prozent, drehte dann aber leicht ins Minus.
Anteilsscheine des Augenheilspezialisten Staar Surgical litten stark unter einer geplatzten Übernahme. Die schweizerische Alcon will Staar Surgical nun doch nicht übernehmen, weil die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar letztendlich zu gross war. Staar Surgical sackten um fast 7 Prozent ab.
Nach Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Papiere des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea stiegen um 5,5 Prozent nach einer Empfehlung von Evercore ISI. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil die Bank JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick , dessen Papiere um 10,6 Prozent zulegten.
(cash/Reuters/AWP)