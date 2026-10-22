Der Ölpreis hat sich derweil vom Niveau bei rund 110 US-Dollar - um diese Marke pendelt er seit einigen Tagen - nach oben verabschiedet. Mittlerweile wird für ein Fass der Sorte Brent mehr als 112 Dollar verlangt. Notierungen unter 100 Dollar liegen mittlerweile mehr als zwei Wochen zurück. Am Berichtstag wird die Stimmung von neuen Meldungen über Angriffe auf verschiedene Öltanker durch die iranischen Revolutionsgarden sowie einen Angriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien geprägt.