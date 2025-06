Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte werden am Donnerstag wieder leichte Gewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 23'540 Punkten. Etwas Rückenwind verleiht der US-Technologiesektor. Dort waren die Aktien des Chip-Giganten Nvidia am Mittwoch im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron Technology kamen gut an. Der Tech-Index Nasdaq 100 hatte bereits im frühen Handel eine Höchstmarke erreicht.