Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag seine freundliche Tendenz fort. Rückenwind kommt von der Erholung bei Technologie- und Halbleiterwerten sowie von den deutlich gesunkenen Ölpreisen. Der SMI bleibt damit in Reichweite seines Rekordhochs. Zusätzliche Unterstützung kommt vom Ölmarkt. Der Preis für Brent-Öl sank wieder unter 90 Dollar je Fass und kostet damit so wenig wie seit Ende August nicht mehr. Für Zuversicht sorgte US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg mit dem Iran sei «effektiv vorüber».