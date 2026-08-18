In die andere Richtung geht es für Huber+Suhner mit Abgaben von fast 11 Prozent. Vor allem die Margenentwicklung im ersten Semester blieb hinter den Erwartungen zurück. Zudem gehörten die Titel mit einem Plus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn zuletzt zu den stärksten Aktien am Markt. Auch PSP Swiss Property (-0,2 Prozent) geben trotz guter Halbjahreszahlen nach.