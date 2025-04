Die Börse Shanghai erholte sich im frühen Handel am Dienstag und machte einen Teil des siebenprozentigen Einbruchs vom Montag wieder wett, der durch Handelskriegs- und globale Rezessionsängste ausgelöst worden war. Sie gewann 0,3 Prozent auf 3.104,32 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3.595,85 Punkte. Die Aktien in China stiegen am Dienstag und stabilisierten sich im Zuge stärkerer regionaler Märkte und der Unterstützung durch die Regierung. Die chinesische Finanzaufsichtsbehörde plant, die Obergrenzen für Investitionen von Versicherungsfonds in den Aktienmarkt anzuheben, um die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft stärker zu unterstützen.