Chinas Zentralbank (PBOC) hebt den Mindestreservesatz für Fremdwährungseinlagen an. Der Satz für Finanzinstitute werde zum 15. November ​von vier auf sechs Prozent erhöht, teilte die People's Bank of China am Dienstag mit. Die Ankündigung ​schickte den Yuan auf Talfahrt. Der Onshore-Yuan schwächte sich um bis zu 0,37 Prozent ​auf 6,6728 zum Dollar ab und steuerte damit auf den grössten Tagesverlust seit sechs Monaten zu. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 157,88 Yen. Zur Schweizer Währung ‌rückte er etwas auf 0,8185 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1187 Dollar und zog leicht auf 0,9157 Franken an.