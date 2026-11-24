Stattdessen hielten sich Anleger an defensive Branchen. Mit leichten Gewinnen führten Aktien von Nahrungs- und Getränkeproduzenten, Pharma- und Telekommunikationswerte das Gewinnerfeld an. Im Pharmasegment gab es Nachrichten zu Sanofi . Der französische Pharmahersteller will das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Die Franzosen bieten 175 Dollar je Aktie. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von rund 41 Milliarden Dollar (37,6 Milliarden Euro). Der Kauf soll sich ab 2028 positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken. Entsprechend positiv äusserten sich Analysten. Der strategisch sinnvolle Schritt sollte die finanzielle Entwicklung des Pharmakonzerns nach dem Patentablauf von Dupixent ab Ende 2028 stützen, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Die Aktie stieg um 5,9 Prozent.