Eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu Ölimporten ‌aus Venezuela ‌setzt europäische Öl- und Gaskonzerne unter Druck. In London geben die Titel von BP und Shell in der Spitze rund drei Prozent nach. Der französische Energiekonzern TotalEnergies, das italienische Unternehmen ​Eni und der spanische Konzern Repsol verbilligen sich jeweils ‌mehr als zwei Prozent. US-Präsident Donald Trump ‌hatte ein Abkommen mit Venezuela über den Import von Rohöl im Wert von bis zu zwei Milliarden Dollar geschlossen. Der Schritt drückt die Ölpreise. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich in der Spitze um 1,4 Prozent auf 59,88 Dollar je Barrel. ⁠Der Preis für US-Leichtöl WTI rutscht um bis zu 2,4 Prozent auf 55,76 Dollar je Barrel ab.