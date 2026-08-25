Für schlechte Stimmung an den ‌Börsen sorgten zum Wochenstart der Handelsstreit zwischen den ‌USA und Kanada und die Aussicht ​auf neue US-Sanktionen gegen den Iran. Die US-Regierung kündigte am Montag eine mögliche Ausweitung ihrer Sanktionen gegen den Iran an, setzt diese aber noch nicht in vollem Umfang um. Zwar belegte das US-Finanzministerium fast 60 ‌Unternehmen, Einzelpersonen und Schiffe mit Strafmassnahmen und ging gegen fünf Sektoren vor. Die angedrohte Bestrafung von Ländern, die Geschäftsbeziehungen zum Iran unterhalten, wurde jedoch ​aufgeschoben.