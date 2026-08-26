Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt mit dem Iran und die Zurückhaltung vor den Zahlen des Chip-Riesen Nvidia haben ‌die ⁠asiatischen Börsen am Mittwoch geprägt. Der Iran kündigte an, die Gespräche mit Oman ⁠über die Strasse von Hormus wieder aufzunehmen. Die Aussicht auf eine mögliche Wiedereröffnung der für ‌den Ölhandel entscheidenden Meerenge liess den Preis für ‌die Rohölsorte Brent den dritten Tag in ​Folge fallen. Gleichzeitig hielten sich Anleger vor den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia zurück. Investoren warten darauf, ob der KI-Boom nachhaltig ist und die Gewinne die hohen Markterwartungen erfüllen können. Die japanische Börse tendierte fester: Der Nikkei-Index ‌legte 0,6 Prozent auf 66.227,55 Punkte zu. Die Börse in Shanghai gewann 0,9 Prozent.