Alphabet-Aktien stiegen in der Spitze um fast 6 Prozent auf ein Rekordhoch. Am Ende betrug der Aufschlag noch gut 3 Prozent. Angetrieben wurde der Kurs vom Einstieg von Berkshire Hathaway . Bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen zufolge erwarb das Investment-Konglomerat im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden Dollar. Seinen Anteil an Apple senkte Berkshire um 15 Prozent, was die Aktien des iPhone-Konzerns um fast 2 Prozent fallen liess. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.