Das EUR/USD-Paar ging am späten Nachmittag bei 1,0395 um und damit weiter unter der Marke von 1,04. Am frühen Mittwochabend war noch 1,0487 bezahlt worden, im Tiefpunkt gestern kurz nach dem Zinsentscheid am späten Abend waren es gar nur 1,0344 gewesen. Zur hiesigen Währung notierte der US-Dollar am späten Nachmittag bei 0,8979 Franken, wobei dieser Wert zwischendurch sogar knapp über 0,90 notierte. Das Euro/Franken-Paar wurde zuletzt bei 0,9335 gehandelt und damit nicht allzu weit entfernt vom Stand am Morgen bzw. Vorabend.