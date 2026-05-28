Die jüngsten Inflationsdaten zeichneten ‌Experten zufolge kein klares Bild zum künftigen Zinspfad der ‌US-Notenbank. Die Inflation hat sich im ​April wegen des Kriegs mit dem Iran und steigender Energiepreise beschleunigt. Der für die US-Notenbank Fed massgebliche Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent. «Ich glaube nicht, dass die Daten das Bild verändert haben. ‌Die Zahlen waren nicht so schlecht wie befürchtet. Das dämpft einige Erwartungen hinsichtlich Zinserhöhungen ein wenig», sagte Angelo Kourkafas, leitender Stratege bei Edward Jones. Die US-Wirtschaft startete unterdessen ​schlechter ins Jahr als bislang angenommen, während die Auftragseingänge für ​langlebige Güter überraschend stark ausfielen. Die Ölpreise ​stiegen um mehr als zwei Prozent, während die Renditen von US-Staatsanleihen nachgaben. Die USA hatten in ‌der Nacht trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Revolutionsgarde der Islamischen Republik reagierte mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golf-Region.