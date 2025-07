Der US-Dollar notiert am späten Nachmittag bei 0,7951 Franken nach 0,7927 am Mittag. Kurz nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten war er auf ein Tageshoch von 0,7988 Franken geklettert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,1762 US-Dollar nach 1,1790 gegen Mittag.