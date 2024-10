Dabei hat der Leitindex SMI nach einem verhaltenen Start die Gewinne ausbauen können. Das Geschäft verlaufe aber in eher ruhigen Bahnen, sagt ein Händler. Der Markt profitiere von dem bisher guten Start in die US-Berichtssaison. Dies sorge für Fantasie und gute Vorgaben. So feierten am Freitag die US-Indizes Dow Jones Industrial und auch der marktbreite S&P 500 neue Bestmarken. Da aber heute in den USA der Feiertag Columbus Day begangen werde, dürften Impulse eher dünn gesät bleiben. Am Aktienmarkt wird zwar gehandelt, aber die Bondmärkte und viele Banken bleiben geschlossen.