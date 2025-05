Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1384 gehandelt. Das ist zwar etwas weniger als am Morgen (1,1407), aber deutlich höher als am Freitagnachmittag (1,1337). Zum Franken hat der Greenback kurzzeitige Gewinne ebenfalls wieder verloren und wird aktuell zu 0,8201 Franken gehandelt. Noch am Mittag ging der Dollar zu 0,8220 um. Das ist etwa gleich viel wie am späten Freitagnachmittag. Derweil hat sich der Kurs des Euro zum Franken in dieser Zeit kaum verändert. Das Euro/Franken-Paar kostet derzeit 0,9336.