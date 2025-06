Nach ihrem jüngsten Kursrutsch gehen die Aktien von Worldline auf Erholungskurs. Die Titel des französischen Zahlungsabwicklers steigen an der Pariser Börse um bis zu 14,3 Prozent auf 3,24 Euro. Am Mittwoch waren sie um 38 Prozent eingebrochen. Auslöser waren Berichte unter anderem im «Spiegel», wonach Worldline Kunden aus der Porno- und Datingbranche unzureichend geprüft und Kundenbetrug vertuscht haben soll, um Einnahmen zu sichern. Das französische Unternehmen teilte in Reaktion auf die Berichte mit, dass es seit 2023 nicht konforme Kundenbeziehungen beendet habe. Der Schweizer Börsenbetreiber SIX ist an Worldline beteiligt.