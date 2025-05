Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht die Protokolle ihrer jüngsten Zinssitzung vom 16. und 17. April in Frankfurt. Anleger erhoffen sich Aufschluss über das weitere Vorgehen der Euro-Notenbank. Die Währungshüter hatten auf ihrer April-Sitzung beschlossen, den Leitzins um einen Viertelpunkt auf nunmehr 2,25 Prozent zu senken. Es war bereits die siebte Zinssenkung seit Juni 2024. Die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft lag im April bei 2,2 Prozent - das Ziel der EZB von 2,0 Prozent Teuerung liegt damit in greifbarer Nähe. An der Börse wird derzeit die Wahrscheinlichkeit mit über 90 Prozent taxiert, dass die EZB auf ihrer kommenden Sitzung am 5. Juni in Frankfurt den Leitzins erneut herabsetzen wird.