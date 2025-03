Die US-Börsen sind am Vorabend regelrecht abgestürzt. Vor allem Technologiewerte standen deutlich unter Druck, aber auch der E-Autobauer Tesla gab mehr als 15 Prozent nach. Die an der Nasdaq kotierten Firmen verloren damit an nur einem Tag mehr als 1 Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung. Vor allem durch die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump haben die Sorgen um die US-Wirtschaft weiter zugenommen.