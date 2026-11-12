06:20
Der SMI wird bei der IG Bank 0,39 Prozent höher gestellt. Er schloss am Mittwoch 0,11 Prozent fester bei 15'053,86 Punkten. Damit hielt sich der Leitindex klar über der psychologisch wichtigen Marke von 15'000 Zählern. Der Rekord steht bei 15'092 Punkten, erreicht am 5. November.
Am Donnerstag stehen die Aktien von Zurich, Adecco, Sonova und Montana Aerospace im Fokus. Alle vier Unternehmen veröffentlichen Quartalszahlen.
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06:00
Die Börsen in Asien beruhigen sich nach Schwankungen im Gefolge der Wall Street. Dort brachen die Aktien von Nvidia nachbörslich wegen Nachrichten über eine mögliche Ablösung des langjährigen Konzernchefs Jensen Huang durch den Verwaltungsrat ein. Die Nvidia-Papiere rutschten um mehr als acht Prozent ab. Die asiatischen Indizes schlugen sich dagegen besser.
Der südkoreanische Kospi stieg um 0,2 Prozent, taiwanische Aktien gewannen 0,5 Prozent. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans lag dagegen um 0,1 Prozent niedriger, belastet von Aktien in Hongkong.
In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 61.303,51 Punkten und der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 3.951,02 Zählern.
Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3.688,05 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,1 Prozent auf 4.080,14 Punkte.
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05:45
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,70 Yen. Japans oberster Währungsdiplomat Atsushi Mimura warnte die Marktteilnehmer angesichts der erneuten Annäherung des Yen an die wichtige Marke von 160 je Dollar. Die jüngsten Wechselkursbewegungen seien seiner Ansicht nach übermässig schnell gewesen, sagte Mimura am Donnerstag in seiner ersten Äusserung zu den Devisenmärkten seit Ende September.
«Es ist noch zu früh, um zu vergessen, was in diesem Sommer geschehen ist», fügte er hinzu. Mimura bezog sich damit auf die Stützungskäufe Japans für den Yen von Ende Juli bis Anfang August, darunter auch eine gemeinsam mit den USA vorgenommene Intervention.
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05:30
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01:00
Die Papiere von Nvidia erholten sich vorübergehend, brachen dann aber nachbörslich um mehr als acht Prozent ein.
Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hatte dabei am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.
Der Coreweave-Kurs schnellte um fast 25 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen dämpfte die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. «Bei Coreweave heisst es Aufatmen», so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.
Der Erholungsrally folgten viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Kursgewinne bei Micron , Sandisk und Seagate Technology waren sämtlich prozentual zweistellig. Papiere von Marvell Technology gewannen gut neun Prozent.
Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung die KI-Aktien belastet hatte, berichtet nun die «Financial Times», dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage nach den Aktien eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.
(cash/Reuters/Bloomberg/AWP