Die Börsen in Asien beruhigen sich nach Schwankungen im Gefolge der Wall Street. Dort brachen die Aktien von Nvidia nachbörslich wegen Nachrichten über eine mögliche Ablösung des ‌langjährigen Konzernchefs ⁠Jensen Huang durch den Verwaltungsrat ein. Die Nvidia-Papiere rutschten um mehr als acht Prozent ab. Die ⁠asiatischen Indizes schlugen sich dagegen besser.