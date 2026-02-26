06:05
+++
05:00
Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nach überzeugenden Quartalszahlen des Chipherstellers Nvidia zugelegt. In Tokio erreichte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im frühen Handel ein Rekordhoch und notierte zuletzt 0,6 Prozent höher bei 58.923,46 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 1,4 Prozent auf 3.895,00 Zähler zu. In Südkorea gewann der Kospi zwei Prozent. Die Börse Shanghai zeigte sich kaum verändert bei 4.144,08 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,2 Prozent auf 4.727,71 Punkte nach. Der breite asiatisch-pazifische Index MSCI ohne Japan stieg um 0,7 Prozent.
+++
04:00
Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 156,01 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,8401 Yuan nach. Die japanische Währung leidet unter Zweifeln über den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan, nachdem zwei als taubenfreundlich geltende Kandidaten für den Zentralbankrat nominiert wurden. Zur Schweizer Währung notierte der Dollar kaum verändert bei 0,7720 Franken. Der Euro stieg 0,1 Prozent auf 1,1824 Dollar und zog zum Franken auf 0,9128 Franken an.
+++
03:00
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,3 Prozent auf 71,04 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,2 Prozent höher bei 65,55 Dollar. Die Sorge vor einer Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran vor einer dritten Gesprächsrunde am Donnerstag stützte die Preise. Der Goldpreis stieg um 0,3 Prozent auf 5.184,66 Dollar je Feinunze.
+++
02:00
Der wachsende Bedarf an Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) treibt Nvidia von Rekord zu Rekord. Der US-Konzern prognostizierte für das erste Quartal einen Umsatz über den Markterwartungen und setzte auf die ungebrochenen Ausgaben der Tech-Giganten für seine KI-Prozessoren.
Dies beruhigte Anleger, die sich zuletzt über die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz und deren Rentabilität gesorgt hatten. Nvidia-Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 3,5 Prozent.
+++
01:00
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent höher bei 49.482,15 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,41 Prozent auf 25.329,04 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.
«Angesichts der hohen Erwartungen werden Anleger heute Abend in Nvidias Bilanz versuchen, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden.» Es dürfe daher «nichts schiefgehen, sonst könne die Stimmung schnell kippen». Ähnlich sehen dies die Experten von Index-Radar: «Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex.» Angesichts der massiven Investitionsprogramme der grossen Tech-Konzerne erwarte der Markt mehr als gute Zahlen. Nur deutlich bessere Aussichten dürften neue Dynamik entfachen. «Alles darunter könnte als 'nicht gut genug' gewertet werden.» Die Aktie von Nvidia endete mit einem Plus von 1,4 Prozent.
Ein wenig Erleichterung herrscht auch beim Thema Zölle, nachdem US-Präsident Donald Trumps Rede an die Nation ohne neue Drohungen ausgekommen ist. Der Supreme Court hatte Trump vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt.
Das Photovoltaik-Unternehmen First Solar enttäuschte vor allem mit seinem Umsatzausblick für 2026, was der Aktie ein Minus von 13,6 Prozent einbrockte. Die Papiere von Axon Enterprise schnellten hingegen um mehr 17,6 Prozent hoch. Der Hersteller der Elektroschockpistole Taser übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen. Die Titel von Cava gewannen gut 26 Prozent. Die Schnellrestaurantkette überzeugte trotz schwieriger Bedingungen mit einem optimistischen Ausblick.