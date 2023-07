Am heutigen Handelstag dürfte noch einmal Zurückhaltung unter den Investoren am Schweizer Aktienmarkt herrschen, da sie auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend warten. Zumal in der Berichtssaison am heutigen Mittwoch ein Wellental herrscht vor der Zahlenflut an Unternehmensergebnissen am Donnerstag. Lediglich Firmen aus der zweiten Reihe legen hierzulande ihre Resultate vor wie beispielsweise Also, Tornos oder EFG International.



Vor der nahenden Zinsentscheidung der Fed haben die Börsen in New York am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022, konnte aber lediglich ein hauchdünnes Plus von 0,08 Prozent über die Schlussglocke retten. Die technologielastige Nasdaq machte stärkere Gewinne und sorgte für leicht positive Vorgaben für den heutigen Handel in Europa.



Die Fed dürfte am Abend ihren Leitzins mit grosser Wahrscheinlichkeit erneut anheben. Nach der Zinspause im Juni erwarten Ökonomen ganz überwiegend eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Derzeit liegt das Zinsniveau in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent. Mit Spannung werden Signale für das weitere Vorgehen erwartet. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass der Zinsschritt im Juli zunächst der letzte gewesen sein könnte. Steigende Zinsen belasten tendenziell Aktien, weil andere Anlagen mit geringerem Risiko dann wieder attraktiver werden.



Am Donnerstag ist dann die EZB an der Reihe mit ihrem Zinsentscheid. Dann erreicht auch die Berichterstattung ihren Höhepunkt in dieser Woche mit 16 Schweizer Unternehmen, die ihre Zahlen veröffentlichen.