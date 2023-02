Die Anleger in Asien gehen am Dienstag trotz anhaltender Nervosität über bevorstehende Zinserhöhungen zur Eindämmung der hartnäckig hohen Inflation auf Schnäppchenjagd. Vor allem die schwergewichtigen Technologiewerte trieben Märkte in Asien an. Die Aktien des Technologiekonzerns SoftBank stiegen um 1,06 Prozent. "Die heutigen Marktgewinne (in Japan) wurden durch die Stärke der Wall Street über Nacht gestützt", sagte Yugo Tsuboi von Daiwa Securities. "Ausserdem waren die Anleger erleichtert, dass (der künftige BOJ-Gouverneur Kazuo) Ueda bei seiner zweitägigen Anhörung im Parlament konsistente Äusserungen machte."