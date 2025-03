In dem trüben Umfeld mieden die Anleger die Aktien von stark gewichteten Technologieunternehmen, welche die Rekordjagd am US-Aktienmarkt im vergangenen Jahr angefeuert hatten. So fielen die Papiere des Chipherstellers Nvidia am Dow-Ende um mehr als sechs Prozent. Für die Anteilsscheine des Online-Händlers Amazon ging es um zwei Prozent nach unten.