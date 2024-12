Die asiatischen Aktienmärkte stehen am Donnerstag nach den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan (BOJ) unter Druck. In China und Japan gaben die Kurse deutlich nach, nachdem die Fed bei ihrer Zinssenkung eine vorsichtigere Haltung signalisierthatte. Die Bank of Japan (BoJ) liess hingegen die Zinsen wie erwartet unverändert. Die Börse in Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 3357,82 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3928,11 Punkte. In Tokio büsste der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 38 740,26 Punkte ein, der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent tiefer bei 2711,66 Zählern. Vor allem die Nikkei-Schwergewichte aus dem Chipsektor litten unter den Vorgaben der Wall Street: Advantest fielen um 3,49 Prozent und Tokyo Electron verloren 1,62 Prozent. Die Aktien des auf künstliche Intelligenz (KI) fokussierten Start-up-Investors SoftBank Group fielen um 4,32 Prozent.